KOCAELİ Yol kavgasında öldürülen genç toprağa verildi

Yol kavgasında öldürülen genç toprağa verildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde dün yol verme tartışması sonrasında silahla vurularak öldürülen Kadir Okur(22), bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay dün öğleden sonra Gebze Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi üzerinde meydana geldi. İş insanı Sertaç D. ile Kadir Okur arasında trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada yanında bulunan silahını çıkaran Sertaç D., Kadir Okur'un başına ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Kadir Okur, olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Otopsi işlemlerinin ardından Kadir Okur'un cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Elmas ve Yusuf Okur çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu öğrenilen Kadir Okur'un cenazesi Beylikbağı Mahallesi'ndeki Sarı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde silahıyla birlikte gözaltına alınan iş insanı Sertaç D., emniyette yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA