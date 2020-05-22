KOCAELİ Yoğun yağıştan dolayı ağaç devrildi Yoğun yağıştan dolayı ağaç devrildiİZMİT'te yoğun yağmur yağışı nedeniyle yürüyüş yolunda bir ağaç devrildi.

Yoğun yağıştan dolayı ağaç devrildi

İZMİT'te yoğun yağmur yağışı nedeniyle yürüyüş yolunda bir ağaç devrildi. Belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.

İzmit'te gece saatlerinde başlayan sağanak yağışın sabaha karşı şiddetini arttırması ile kentin en yoğun caddelerinden biri olan yürüyüş yolundaki ağaçlardan biri devrildi. Sabaha karşı kimsenin olmadığı yolda devrilen ağacı işe giderken fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağacın gövdesini motorlu testere ile keserek yoldan kaldırdı. Daha sonra bölgede temizlik çalışması yapıldı.

Kaynak: DHA