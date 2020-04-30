KOCAELİ Yiyecek arayan leyleğin boynuna poşet dolandı Yiyecek arayan leyleğin boynuna poşet dolandıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir camiinin kubbesine yuva yapan leyleğin boynuna poşet takıldı.

Yiyecek arayan leyleğin boynuna poşet dolandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir camiinin kubbesine yuva yapan leyleğin boynuna poşet takıldı. Leylek boynunu takılan poşetten kurtulurken, o anlar görüntülendi.

Kartepe Emekevler Mahallesi'nde bulunan Emekevler Merkez Camiinin kubbesine leylekler yuva yaptı. Yiyecek bulmak için poşeti karıştırdığı tahmin edilen leyleğin boynuna poşet dolandı. Leylek boynuna dolanan poşetle yuvasına döndü. Leylek caminin kubbesinde boynunu sallayarak poşetten kurtuldu. O anlar kamera ile görüntülendi.

Kaynak: DHA