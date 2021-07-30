"Kocaeli Yerel Müzisyenler Şenliği" ile Büyükşehir yerel müzisyenlere desteğe devam ediyor
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"Kocaeli Yerel Müzisyenler Şenliği" ile Büyükşehir yerel müzisyenlere desteğe devam ediyor

'Kocaeli Yerel Müzisyenler Şenliği' ile Büyükşehir yerel müzisyenlere desteğe devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Pandemi döneminde uzun süre evlerinde kalan Kocaelilere düzenlediği etkinliklerle adeta yeniden nefes alma imkanı veriyor.

Kocaeli'de Yaz Neşesi organizasyonu ile 12 ilçede birbirinden eğlenceli faaliyet ve konserler düzenleyen Büyükşehir, bu etkinliğine "Kocaeli Yerel Müzisyenler Şenliği'ni ekledi. Büyükşehir'in söz konusu etkinliği, pandemi döneminde zor günler yaşayan Kocaelili yerel müzisyenlere anlamlı destek oldu.

YEREL MÜZİSYENLER ŞENLİĞİ

Müzisyenler için "Kocaeli Yerel Müzisyenler Şenliği' adı altında özel bir şenlik düzenlendi. Yaz Neşesi etkinliğinin dışındaki günlerde yine açık alanlarda kurulan sahnelerde Kocaelili sanatçıların sahne alması sağlanıyor.

YAZ AKŞAMINDA MÜZİK ŞENLİĞİ

Öte yandan Kocaeli Yerel Müzisyenler Şenliği'nin ilki geçtiğimiz akşam İzmit'te gerçekleştirildi.Açık havada müzik şenliğinin adresi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında yer alan sahil şeridi oldu. Alana kurulan sahnede Kocaelili yerel müzisyenler seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve şarkılarla İzmitlilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, akşam serinliğinde eğlenceli dakikalar yaşadı.

KOCAELİ SAHNE OLACAK, MÜZİSYENLER SEYİRCİSİNE KAVUŞACAK

Yerel Müzisyenler Şenliği ile Kocaeli bir anlamda Açıkhava Sahnesine dönüşecek. Müzisyenler; Kocaeli'nin park ve bahçelerinde, sahil kenarlarında, günlük hayatın aktığı noktalarda vatandaşlarla buluşarak, performanslarını sergileyecek. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan açık hava konserleri yeniden hayata, müziğe dönüşün de bir anlamda simgesi olacak. Yerel Müzisyenler Şenliği yaz sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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