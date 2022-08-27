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Kocaeli yerel haberi... Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması'nın Finali Bu Akşam Yapılacak

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Kocaeli gelişmesine göre İzmit Belediyesi'nin düzenlediği 3. Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması'nın finali, bu akşam saat 20:00’de Dolphin AVM'de bulunan Yunus Emre Nikah Salonu’nda yapılacak.

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği 3. Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması'nın finali, bu akşam saat 20: 00'de Dolphin AVM'de bulunan Yunus Emre Nikah Salonu'nda yapılacak.

Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması'nda bu akşam final heyecanı yaşanacak. Daha önce Belsa Plaza meydanında yapılacağı açıklanan finalin yeri değişti. Final bu akşam saat 20.00'de Dolphin AVM'de bulunan Yunus Emre Nikah Salonu'nda yapılacak.

MANGA'NIN ÖZEL ŞARKISI İLK KEZ PAYLAŞILACAK

11 yarışmacının yer alacağı finalde sürpriz hediyeler verilecek. Seyircilere ise bu akşama özel hazırlanan Kocaelispor bayrakları hediye edilecek. Ayrıca ünlü sanatçı grubu MaNga'nın Kocaelispor'a uyarladığı şarkısının klibi ilk kez bu akşam final programında yayınlanacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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