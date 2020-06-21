KOCAELİ Yengesini ayağından vurdu Yengesini ayağından vurduKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, G.D. tartıştığı yengesi M.D.?yi tabanca ile ateş ederek ayağından vurdu.

Yengesini ayağından vurdu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, G.D. tartıştığı yengesi M.D.?yi tabanca ile ateş ederek ayağından vurdu. Olay öğle saatlerinde Gölcük Saraylı Mahallesi 862. Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede oturan M.D., evinin önünde G.D. ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.D. tabancasını çıkartarak yengesi M.D.?nin sol ayağına bir el ateş etti. M.D. kanlar içerisinde yerde kalırken, G.D. olay yerinden kaçtı. Komşuların haber vermesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Merminin ayak parmaklarına isabet ettiği belirlenen M.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, G.D.?yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA