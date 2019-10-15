Kocaeli yem yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı

15.10.2019 13:19

Yem yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı

İzmit'te yem yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilirken, sızan yağ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Kaza sabah saatlerinde Eski İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Bülent Dikmen kontrolündeki 41 ACE 386 plakalı yem yüklü tanker, viraja girdiği sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tankerden sızan yağ yola döküldü. Araçtan çıkan Bülent Dikmen durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tankerden sızan yağın karayolunda başka bir kazaya neden olmaması için yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ve Karayolu ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA