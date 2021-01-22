Kocaeli'yee 2 yeni baraj kazandırılacak
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Kocaeli'yee 2 yeni baraj kazandırılacak

22.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:11
Kocaeli'yee 2 yeni baraj kazandırılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile Kocaeli'ye kazandırılacak 2 yeni baraj projesiyle ilgili görüştü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile Kocaeli'ye kazandırılacak 2 yeni baraj projesiyle ilgili görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık da hazır bulundu.

Genel Sekreter Gündoğdu, DSİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede 246 milyon lira yatırım bedeline sahip Karamürsel İhsaniye ve Avcıdere barajlarının son durumları konuşuldu.

Kocaeli'ye kazandırılacak ve büyük önem taşıyan içme suyu projelerinin konuşulduğu toplantıda, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ise Kocaeli'nin hayata geçirdiği projelerin Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Genel Sekreter Gündoğdu da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Karamürsel ve Gölcük ilçelerinin içme suyu ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İhsaniye ve Avcıdere barajlarının planlandığını belirterek, "Bu barajlarla 25 milyon 440 bin metreküp içme suyu temini sağlanacaktır. İhsaniye Barajı'nın gövde inşaatı tamamlanmış olup su tutma aşamasına gelinmiştir. Gövde inşaatı tamamlanan İhsaniye Barajı'ndan içme suyu temin edilebilmesi için ilk etapta iletim hattı ve arıtma tesisi yapılması konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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