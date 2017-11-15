Kocaeli'ye Yeni Deprem Kayıt İstasyonu

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağır yıkımın yaşandığı Kocaeli'de yer hareketlerinin kayıt altına alınması için kentin farklı noktalarına kurulan deprem kayıt istasyonu (ivmeölçer istasyonu) sayısı 31 oldu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) arasında 2007 yılında imzalanan "Kocaeli Yerel Deprem Kayıt Ağı" Projesi protokolü kapsamında, kentin farklı noktalarına deprem kayıt istasyonları kurulduğu belirtildi.



31'inci istasyon Gölcük'te kurulmaya başlandı



Bölgede meydana gelen depremlerin anlık olarak izlenmesi, elde edilen verilerin çözümlenmesi, arşivlenmesi ve veri tabanının oluşturulması, depreme dayanıklı yapı tekniklerinin geliştirilmesi, deprem risk haritalarının hazırlanmasıyla şehir planlamasında kullanılması amacıyla ivmeölçer istasyonları sayısının arttırılmasının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, çalışmalar kapsamında 31'inci istasyonun Gölcük ilçesinde kurulmaya başlandığı bildirildi.



Kocaeli'nin önemli noktalarında bulunan ivmeölçer istasyonlarıyla yer hareketlerinin sürekli kayıt altına alındığı ve takip edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İvmeölçer istasyonlarının sayesinde deprem hareketliliği yaşayan bölge hemen tespit edilip acil müdahale ekiplerinin sevk ve idaresi kolaylaşıyor. Büyükşehir Belediyesi ve AFAD tarafından hayata geçirilen 'Kocaeli Yerel Deprem Kayıt Ağı' Projesi ile şu anda 30 ivmeölçer istasyon faal olarak hizmet veriyor. Devam eden proje kapsamında 31'inci ivmeölçer istasyonu,? Gölcük ilçesi Ulaşlı Mahallesi Merkez Cami bahçesine konuşlandırılıyor. Böylelikle 1999 yılında deprem olan İzmit Körfezi'nin güney yakası, depremselliğinin araştırılması acısından da ciddi katkı sağlayacak. Kocaeli Yerel Deprem Kayıt Ağı Projesi ile faaliyete geçen ivmeölçer istasyonlarından alınan bilgiler ile sarsıntı haritaları oluşturulmakta ve depremin etkisinin yoğun olduğu alanlar tespit ediliyor. İstasyonlar bu bilgilerin yanında bir yandan deprem olan bölgeye, acil müdahale ekiplerinin doğru sevk ve idaresini de kolaylaştıracak."