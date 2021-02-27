Kocaeli'ye salgın döneminde Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 2,1 milyar liralık destek sağlandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında kente 2,1 milyar lira destekte bulunulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sektörel İşbirliği ve İstişare Toplantısı, Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Salgının etkilerine değinen Vali Yavuz, bu sürecin daha kolay atlatılabilmesi için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Kocaeli'ye 2,1 milyar lira nakit akış desteği sağlandığını belirterek, "Bu yardımlar ve destekler hükümetimizin, üretici, esnaf ve vatandaşımızın yanında olduğunun en önemli göstergesidir." ifadesini kullandı.

Valilik koordinasyonunda, özellikle bugünlerde salgın denetimlerinin artırılarak sürdürüldüğüne işaret eden Yavuz, "Ancak tedbirlere ve denetimlere rağmen vaka sayılarında artış söz konusu. Önümüzdeki süreçte sınırlamalardan kurtulmak istiyorsak daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, kent genelinde aşı çalışmalarının sürdüğünü, sırası gelenlerin ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aşılama çalışmalarına destek verip sırası gelenlerin ve tanıdıklarımızın aşılanmasına önayak olursak eski normal günlerimize kavuşabiliriz. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de vaka sayılarını düşürmek için yarışılan bir döneme girdik. Bu yarışa vereceğiniz desteklerin önemini biliyor, sizlere ve Kocaelili hemşehrilerimize güveniyoruz. Hep birlikte eski normal günlerimize dönelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş