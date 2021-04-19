KOCAELİ'NE ÇAMUR YAĞDI

KOCAELİ'de yağmur ile birlikte çamur yağdı.

KOCAELİ'de yağmur ile birlikte çamur yağdı. Araçlarının çamurla kaplı olduğunu görenler oto yıkamıcılara gitti.

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle kente yağmurla birlikte çamur yağdı. Bazı vatandaşlar araçlarındaki tozu kendi imkanları ile temizlerken bazı vatandaşlar da oto yıkamacılar ile akaryakıt istasyonlarında ki yıkama bölümlerine araçlarını götürerek temizletti. Aracını oto yıkamacıya götüreceğini söyleyen Burak Ergelen, "Hafta sonu arabayı yıkamıştım ama sabah kalktığımda çamurla kaplıydı. Bir türlü bitmiyor çamurlar. Meteorolojiye göre de Çarşamba gününe kadar süreceğini öğrendik. Bugün mecburen yine yıkayacağım. Çekilir gibi değil. Haftada iki defa yıkadım bu üçüncü yıkama olacak." dedi.

Aracının üzerinin tamamen çamurla kaplandığını söyleyen Kerem Karakuş, "Sabah kalktığımda arabanın üstü tamamen çamurla kaplıydı. Afrika'dan geldiği söyleniyor. Bugün de yıkatacağım, Daha önce ki yıllarda da olmuştu ama bu kadar fazla olduğunu hatırlamıyorum. Bayağı çamurlandı arabanın üzeri. Mahallemizdeki ve çevredeki tüm araçların genelinde üzerine çamur yağmış." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı