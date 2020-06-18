Kocaeli'ye atanan Vali Yavuz Ordu'dan ayrıldı CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Kocaeli Valiliği'ne atanan Ordu Valisi Seddar Yavuz, valilik çalışanları ve vatandaşlarla helalleşerek kentten ayrıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Kocaeli Valiliği'ne atanan Ordu Valisi Seddar Yavuz, valilik çalışanları ve vatandaşlarla helalleşerek kentten ayrıldı.

Ordu Valiliğindeki son mesaisine, valilikte görev yapan mülki idare amirleri, birim müdürleri ve kurum personellerine ziyarette bulunarak başlayan Vali Seddar Yavuz, sohbet etti. Kendisini uğurlamak üzere valiliğe gelen vatandaşlarla toplantı salonunda bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, bir süre sohbet ederek, helallik istedi.

'BİZ BU ŞEHRE GÖNLÜMÜZÜ VERDİK'Vali Seddar Yavuz, bugün itibariyle Ordu Valiliği görevinin sona erdiğini kaydederek, "Bugün itibariyle Karadeniz'in incisi, gözümüzün nuru Ordu'muza veda ediyoruz ama bu ayrılık fiziki ayrılık olmaktan öteye geçmeyecek. Çünkü, biz bu şehre gönlümüzü verdik. 3 yıl bu şehre hizmet ettik. Ben herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum ve Kocaeli'de bir evinizin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü, mesafeler ancak dostlukları pekiştirir, kuvvetlendirir. İnanıyorum ki çalışırken, görevdeyken daha mesafeli, daha resmi ilişkilerimiz söz konusu iken, şimdi artık Ordu Valiliği unvanımız yok. Artık sadece Vali Seddar Yavuz unvanı var daha doğrusu Seddar Yavuz var. Dolayısıyla kapımız, gönlümüz size sonuna kadar açık. O yüzden yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla, eksiklerimizle, kusurlarımızla hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın" dedi.

Vali Seddar Yavuz, veda programı sonunda kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla tek tek selamlaşarak Ordu'dan ayrıldı.

Kaynak: DHA