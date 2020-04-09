Kocaeli'ye 250 yataklı sahra hastanesi yapılıyor
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Derince, Kocaeli

Kocaeli'ye 250 yataklı sahra hastanesi yapılıyor

Kocaeli'ye 250 yataklı sahra hastanesi yapılıyor Kocaeli İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla Derince ilçesinde 250 yataklı sahra hastanesi yapımı için çalışmalar başladı.

09.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:47
Kocaeli'ye 250 yataklı sahra hastanesi yapılıyor

Kocaeli'ye 250 yataklı sahra hastanesi yapılıyor

KOCAELİ - Kocaeli İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla Derince ilçesinde 250 yataklı sahra hastanesi yapımı için çalışmalar başladı.

Kocaeli İl Pandemi Kurulu, tarafından Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan eski askeri hastane alanına sahra hastanesi yapımına karar verildi. Alınan kararın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastanenin yapılacağı hastanede düzeltme çalışmaları başladı. Sabah saatlerinde iş makineleri ile çalışmalara başlayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Arazide yapılacak düzeltme çalışmalarının ardından hastanenin inşaatına başlanılacak. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen hastanenin 250 yataklı olması planlanıyor.

Kocaeli'ye 250 yataklı sahra hastanesi yapılıyor

Kaynak: İHA

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Kocaeli'ye 250 yataklı sahra hastanesi yapılıyor
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