Kocaeli-yaya geçidinde otomobil çarptı, havalanıp bariyerlerin arasına düştü

28.09.2019 14:53

Bahçede oynarken fenalaşan 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı görev yapan Yarbay U.D.'nin 4 yaşındaki oğlu K.D., lojmanın bahçesinde oyun oynarken fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde, Narlıdere'deki askeri lojmanlarda meydana geldi. TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Yarbay U.D.'nin oğlu K.D., bahçede oyun oynarken fenalaştı. Vücudunda şişlikler ve kızarıklıklar oluşan minik K.D., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik K.D.'nin cenazesi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, K.D.'nin bir böcek tarafından ısırıldığı ya da alerjik bir durum olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: DHA