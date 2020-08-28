KOCAELİ Yasak olmasına rağmen otobüse binmek istedi, şoför yolcularla beraber otobüsü bekletti Yasak olmasına rağmen otobüse binmek istedi, şoför yolcularla beraber otobüsü beklettiİZMİT'te 65 yaş ve üzerindeki kişilerin günün belirli saatlerinde toplu taşıma araçlarına binmesi yasak olmasına rağmen halk otobüsüne binmek isteyen Hüseyin E.

Yasak olmasına rağmen otobüse binmek istedi, şoför yolcularla beraber otobüsü bekletti

İZMİT'te 65 yaş ve üzerindeki kişilerin günün belirli saatlerinde toplu taşıma araçlarına binmesi yasak olmasına rağmen halk otobüsüne binmek isteyen Hüseyin E.?ye (65) sürücü tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen otobüsten inmedi. Bunun üzerine halk otobüsü sürücüsü içerisindeki yolcularla beraber otobüsü bekletip polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri Hüseyin E.?yi otobüsten indirdikten sonra halk otobüsü yoluna devam etti.

Olay 17.30 sıralarında Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Durakta bekleyen Hüseyin E., evine gitmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne bindi. Otobüse bindiği sırada Hüseyin E.?nin 65 yaş ve üzerindeki kişilere verilen ücretsiz toplu taşıma kartını manyetik cihaza okutması üzerine, halk otobüsü sürücüsü otobüse binen yolcunun 65 yaşının üzerinde olduğunu fark etti.

İl Hıfzısıhha Kurulu kararı ile Kocaeli genelinde 65 yaş ve üzerindeki kişilerin 06: 00-10: 00 saatleri ile 16: 00-20: 00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasak olması nedeniyle halk otobüsü sürücüsü, yolcuyu araçtan indirmek istedi. Uyarılara aldırış etmeyen Hüseyin E., boş bir halk otobüsünde boş bir koltuğa oturarak otobüsten inmek istemedi. Bunun üzerine halk otobüsü sürücüsü, otobüsü içerisindeki yolcularla beraber bekleterek polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerine 'Bu son olsun bir daha olmayacak' diyen Hüseyin E., polis ekipleri tarafından otobüsten indirerek Hüseyin E.?ye uyarılarda bulundu. Hüseyin E.?nin otobüsten inmesi üzerine halk otobüsü yoluna devam etti.

Kaynak: DHA