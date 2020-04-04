KOCAELİ Yasak kararları uygulanmaya başlandı, sokaklar boş kaldı Yasak kararları uygulanmaya başlandı, sokaklar boş kaldıKOCAELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, kente giriş ve çıkışlarının yasaklanması ve 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanması kararları uygulanmaya başlandı.

Yasak kararları uygulanmaya başlandı, sokaklar boş kaldı

KOCAELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, kente giriş ve çıkışlarının yasaklanması ve 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanması kararları uygulanmaya başlandı. Polis ve sağlık ekipleri kente giriş noktalarında kontroller yaparken, kentin cadde ve sokaklarının boş kaldığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması ile 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkma yasağı kararı Kocaeli'de uygulanmaya başlandı. TEM Otoyolu üzerinde bulunan kentin giriş ve çıkış noktalarındaki gişelerde barikat oluşturan polis ve sağlık ekipleri, kente giriş izni olmayan araçları geri gönderdi. Seyahat izin belgesi bulunan ve yasak kararının dışında kalan istisnai durumları bulunan araçlar ise yapılan sağlık taramasının ardından kente alındı. 20 yaş ve altında bulunan kişiler için getirilen sokağa çıkma yasağının ardından kentin en işlek cadde, sokak ve meydanlarının boş kaldığı görüldü.

Kaynak: DHA