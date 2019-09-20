Kocaeli yarış pistinde evlilik teklifi

20.09.2019 11:04

Yarış pistinde evlilik teklifi

Kocaeli'de, TÜBİTAK tarafından düzenlenen elektrikli araç yarışları final gününde, Karabük Üniversitesi adına yarışan Ömer Faruk Hardal (25) kız arkadaşı Ayşenur Keskin'e (24) yarış pistinde evlenme teklifi etti. Erkek arkadaşının sürpriz teklifi karşısında şaşıran Ayşenur Keskin, evlilik teklifini kabul etti.

Üniversite öğrencilerinin en verimli elektrikli aracını üretmek için yarıştığı Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında elektromobil ve hidromobil araçlar yarıştı. Yarışların filan günü renkli bir ana sahne oldu. Karabük Üniversitesi adına yarışan Ömer Faruk Hardal, Ayşenur Keskin'e evlilik teklifinde bulunmak istedi. Yarış komitesinden izin alan Ömer Faruk Hardal yarışlar sonunda arkadaşı Ayşenur Keskin'i mikrofonla tüm öğrencilerin toplandığı alana davet ederek, kız arkadaşının önünde diz çöküp yüzük uzatarak evlilik teklifinde bulundu. Genç kız da sevgilisinin teklifini 'Evet' diyerek kabul etti.

'YARIŞLAR ÇOK GÜZEL BİR ANIMIZA ŞAHİT OLDU'

Kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmak için bir süredir planlama yaptığını söyleyen Ömer Faruk Hardal, Uzun zamandır burada evlilik teklifi yapmak için plan yapıyordum. 4 senedir de bu yarışlara katılıyordum arkadaşlarımla beraber. Bu yarışlar çok güzel bir anıma da şahit oldu. Burada bilgi anlamında çok fazla şey öğrendik. Dördüncü sınıfım mezun olacağım zaten, okul bitmişken de burası güzel bir anıma ev sahipliği yaptı. dedi.

Evlilik teklifi karşısında çok şaşırdığını belirten Ayşenur Keskin, Bu şekilde bir evlilik teklifi beklemiyordum. Çok şaşırdım, bana çok büyük sürpriz oldu. Çok heyecanlandım, elim ayağım titredi. Çok farklı bir duygu. Evlilik teklifi edeceğini bekliyordum ama burada bu şekilde olacağını tahmin etmiyordum. diye konuştu.

Tüm öğrencilerin alkışlamasının ardından gençler ve organizasyon komitesi pasta keserek kutlama yaptı.

Kaynak: DHA