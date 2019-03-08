Kocaeli Yangında Mahsur Kalan Anne ve Bebeği İtfaiye Kurtardı

İzmit'te bir evde çıkan yangında balkona sığınan anne ve bebeği itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Öğle saatlerinde, İzmit 28 Haziran Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın birinci katında oturan Gülşen Aydın'ın evinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine evden çıkamayan Gülşen Aydın, 1 yaşındaki bebeği Ümit Özçelik'i alarak balkona çıktı. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, evin balkonunda mahsur kalan anne ve bebeğini kurtardı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Anne ve bebeği kontrol amacıyla ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında ev büyük hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA