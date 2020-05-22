KOCAELİ Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye kurtardı Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye kurtardıKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangın söndürüldü.

Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye kurtardı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangın söndürüldü.

Sabah saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi, Gazenfer Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada aralarında çocukların bulunduğu 5 kişi terasa çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Darıca ve Gebze'den gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveniyle mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişiye 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA