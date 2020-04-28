KOCAELİ Yangın çıkınca mahalleli sokağa döküldü, sosyal mesafe unutuldu
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KOCAELİ Yangın çıkınca mahalleli sokağa döküldü, sosyal mesafe unutuldu

Yangın çıkınca mahalleli sokağa döküldü, sosyal mesafe unutulduİZMİT'te bir evin bahçesindeki odunluğun yanması mahallede korkuya sebep oldu.

KOCAELİ Yangın çıkınca mahalleli sokağa döküldü, sosyal mesafe unutuldu
28.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:20

Yangın çıkınca mahalleli sokağa döküldü, sosyal mesafe unutuldu

İZMİT'te bir evin bahçesindeki odunluğun yanması mahallede korkuya sebep oldu. Sokağa dökülen mahalle halkı, sosyal mesafe kuralını unutarak film izler gibi ekipleri izledi.

Öğleden sonra İzmit Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak bir evin bahçesinde bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yanan odunluğa müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, korku yaşayan mahalle halkı sokağa döküldü. Sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülen mahalle sakinleri film izler gibi ekiplerin çalışmalarını izledi. Yangın sonrasında evin odunluğu kullanılmaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.

KOCAELİ Yangın çıkınca mahalleli sokağa döküldü, sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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