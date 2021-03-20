KOCAELİ Yamaç paraşütü yaparken ağaçta asılı kalan kişiyi jandarma kurtardı; o anlar kask kamerasına yansıdı
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KOCAELİ Yamaç paraşütü yaparken ağaçta asılı kalan kişiyi jandarma kurtardı; o anlar kask kamerasına yansıdı

20.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:58

Yamaç paraşütü yaparken ağaçta asılı kalan kişiyi jandarma kurtardı; o anlar kask kamerasına yansıdıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir kişi, havada paraşütü kapanınca ağaç dallarının üzerine düşerek asılı kaldı.

Yamaç paraşütü yaparken ağaçta asılı kalan kişiyi jandarma kurtardı; o anlar kask kamerasına yansıdı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir kişi, havada paraşütü kapanınca ağaç dallarının üzerine düşerek asılı kaldı. Bölgede devriye gezen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezinin Geyik Alanı kısmında meydana geldi. Yamaç paraşütü yapmak isteyen bir kişi, yerden havalandıktan kısa bir süre sonra ters esen rüzgarın etkisiyle paraşütünün kapanması üzerine ormanlık alanda bulunan ağaç dallarının üzerine düşerek asılı kaldı. Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin devriye gezdiği sırada ağaçta bulunan kişiyi fark etmeleri üzerine, kişinin asılı kaldığı yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı. Özel ekipmanlar aracılığıyla asılı kaldığı yerden kurtarılan kişi, kar motosikletiyle kayak merkezine götürüldü. Kaza yapan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KASK KAMERASINA YANSINDI

Yamaç paraşütü yapan kişinin kaza anı ise kaskında bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde kayak pistinden paraşüt ile kalkış yapan kişinin kısa bir süre sonra çarptığı ağaçta asılı kaldığı görülüyor.

KOCAELİ Yamaç paraşütü yaparken ağaçta asılı kalan kişiyi jandarma kurtardı; o anlar kask kamerasına yansıdı
KOCAELİ Yamaç paraşütü yaparken ağaçta asılı kalan kişiyi jandarma kurtardı; o anlar kask kamerasına yansıdı
KOCAELİ Yamaç paraşütü yaparken ağaçta asılı kalan kişiyi jandarma kurtardı; o anlar kask kamerasına yansıdı
KOCAELİ Yamaç paraşütü yaparken ağaçta asılı kalan kişiyi jandarma kurtardı; o anlar kask kamerasına yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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