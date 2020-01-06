Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı
Haberler » Güncel » Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı - Haber

Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

06.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:46
Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

, , ve için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da devam eden yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Genel Müdürlük, vatandaşların, kuvvetli sağanağın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasının önemini de vurguladı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler