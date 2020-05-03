Kocaeli, Yalova ve Bursa için yağış uyarısı

Kocaeli, Yalova ve Bursa için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Kocaeli, Yalova ve Bursa için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kocaeli, Yalova ve Bursa'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: AA