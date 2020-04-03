KOCAELİ Virüsle mücadele için günde 17 bin maske, 200 tulum üretiyorlar
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

KOCAELİ Virüsle mücadele için günde 17 bin maske, 200 tulum üretiyorlar

Virüsle mücadele için günde 17 bin maske, 200 tulum üretiyorlarKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimleri Kursu'nda (KO-MEK), koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları ve belediye personeli için 19 merkezde maske ve koruyucu tulum üretimi yapılmaya başlandı.

03.04.2020 22:43 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:46
KOCAELİ Virüsle mücadele için günde 17 bin maske, 200 tulum üretiyorlar

Virüsle mücadele için günde 17 bin maske, 200 tulum üretiyorlar

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimleri Kursu'nda (KO-MEK), koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları ve belediye personeli için 19 merkezde maske ve koruyucu tulum üretimi yapılmaya başlandı. 200 kişilik personelin çalıştığı atölyelerde günlük üretilen 17 bin maske ve 200 koruyucu tulum, sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimleri Kursu bünyesinde bulunan atölyelerde koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve personel için maske ve koruyucu tulum üretimi yapılmaya başlandı. Toplamda 19 merkezde yapılan üretimlerde, günlük 17 bin maske ve 200 koruyucu tulum üretiliyor. Üretilen tulumlar, yapılan sterilizasyon işlemlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

'İNŞALLAH MİLLETÇE BU SÜRECİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'

Üretim yapılan tesislerden biri olan Gülen Yüzler'in imalathanesini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Güdoğdu, bu zorlu süreçte herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, Çalışan arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Burada maske üretiyorlar. Toplam 19 merkezimizde 200'e yakın çalışma arkadaşımız, sağlık çalışanları ve kendi personelimiz için günlük 17 bin tane maske ve 200 tane tulum üretiyor. Onlardan Allah razı olsun, emekleri için çok teşekkür ediyorum. Biz üst yöneticiler olarak onların arkasındayız. Her türlü taleplerini elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Maske ve tulumlar burada üretildikten sonra Sağlık Sosyal Daire Başkanlığımıza gidiyor. Dairemizde Sağlık İl Müdürlüğümüze veriyor. Onlarda sterilizasyon çalışmasını yaptıktan sonra sağlık çalışanlarımıza dağıtıyor. İnşallah milletçe bu süreci birlikte atlatacağız dedi.

KOCAELİ Virüsle mücadele için günde 17 bin maske, 200 tulum üretiyorlar

Kaynak: DHA

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KOCAELİ Virüsle mücadele için günde 17 bin maske, 200 tulum üretiyorlar
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