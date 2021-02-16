Kocaeli ve Sakarya için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı
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Kocaeli ve Sakarya için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

16.02.2021 00:23 | Son Güncelleme: 16.02.2021 00:26
Kocaeli ve Sakarya için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kocaeli ve Sakarya'da aralıklarla devam eden kar sağanaklarının, bugün yerel olarak yoğun (10-30 santimetre) olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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