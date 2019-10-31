Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı

31.10.2019 11:20

Kocaeli ve Sakarya'da bugün kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek sağanak, gece saatlerinde etkisini artıracak. Sağanağın yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA