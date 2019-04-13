Kocaeli ve Sakarya İçin Sağanak Uyarısı

Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, son radar verileri ve meteorolojik tahminler doğrultusunda önümüzdeki 2 saat süresince Kocaeli'nin doğusu (Kandıra, İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük) ile Sakarya il merkezi ve batısında (Kaynarca, Karasu, Ferizli, Söğütlü, Adapazarı, Serdivan, Sapanca, Pamukova) kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA