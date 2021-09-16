Kocaeli ve Sakarya'da yaz sezonunda 2 bin 449 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Haberler
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Kocaeli ve Sakarya'da yaz sezonunda 2 bin 449 kişi boğulmaktan kurtarıldı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli ve Sakarya'da yaz sezonunda 2 bin 449 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, yaz sezonunda boğulma tehlikesi geçiren 2 bin 449 kişiye müdahale etti.

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, yaz sezonunda boğulma tehlikesi geçiren 2 bin 449 kişiye müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz boyunca hizmet veren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri 15 Eylül itibarıyla sezonu kapattı.

Kentte 12 bölgede haftanın 7 günü faaliyet gösteren 164 kişilik ekip, görev süresini tamamladı. KOSKEM cankurtaranları, 15 Haziran'da başlayan sezon boyunca boğulma tehlikesi geçiren 1695 kişinin kurtulmasını sağladı.

Geçen sezon süresince sağlık hizmetleri kapsamında ise 329 kişiye hizmet verildi.

Sakarya sahillerinde 754 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri de şehrin kuzeyindeki Karadeniz sahillerinde 107 gün süren sezon boyunca görev yaptı.

Karadeniz'de sıklıkla yaşanan "rip akıntısı" nedeniyle cankurtaran ekipleri, Karasu ve Kocaali sahillerinde vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalıştı.

Sahillerde görev yapan 82 cankurtaran, 1 Haziran'dan bu yana boğulma tehlikesi geçiren 754 kişiye müdahale etti.

Yaz sezonu boyunca sahilde bulunan 44 farklı kuleden sahili gözlem altında tutan cankurtaranlar, 15 Eylül itibarıyla bölgedeki mesaisini tamamladı. 7 jetski, 2 araç ve 82 personelle kuzey sahillerinden ayrılan cankurtaranlar, ayrılırken vatandaşlara "Denize girmeyin" uyarısı yaptı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kocaeli ve Sakarya'da yaz sezonunda 2 bin 449 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Haberler
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