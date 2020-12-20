Sis etkili oluyor
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Sis etkili oluyor

20.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:29

Kocaeli'de kent merkezinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Kocaeli'de kent merkezinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kent merkezinde, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sisin etkili olduğu İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ve Körfez ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar iş yerlerine giderken zorluk çekti.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunu kullanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar, zaman zaman güçlükle yol aldı.

Trafik ekipleri, bölgelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Sis etkili oluyor
Sis etkili oluyor
Sis etkili oluyor
Sis etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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