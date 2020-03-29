Kocaeli ve Sakarya'da "koronavirüs sessizliği" Kocaeli ve Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından kentlerdeki meydanlar ve işlek caddeler boş kaldı.

Kocaeli ve Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından kentlerdeki meydanlar ve işlek caddeler boş kaldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ettiği, market alışverişi haricinde dışarıya çıkmadığı görüldü.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye Camisi'nin parkı ve Kent Meydanı ile en işlek yaya güzergahını oluşturan "Yürüyüş Yolu" ve Fethiye Caddesi en sakin günlerinden birini yaşadı.

Sakarya'da meydanlar boş kaldı

Sakarya'da da koronavürüs tedbirleri kapsamında meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kent merkezinde vatandaşların "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyması sonucu meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Trafik yoğunluğunun da azaldığı görülen kent, havadan da görüntülendi.

Yine kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı ile şehir merkezindeki diğer sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Önlemlere uyulması konusunda tedbir alan güvenlik güçleri, vatandaşlara evlerinde kalmaları için uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA