Kar etkili oluyor

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın Akyazı ilçesinde ekipleri ziyaret etmesi Vali Kaldırım'dan detaylar Sakarya kent merkezinden kar yağışı SAKARYA - Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın Akyazı ilçesinde ekipleri ziyaret etmesi

Vali Kaldırım'dan detaylar

Sakarya kent merkezinden kar yağışı

SAKARYA - Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Yağış, kent merkezindeki Aziz Duran Parkı, tarihi Uzun Çarşı ve Serdivan ilçesini beyaza bürüdü.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Vali Çetin Oktay Kaldırım, karın etkisini göstermeye başladığı gece saatlerinde Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen küreme ve yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da eşlik ettiği ziyarette Kaldırım, işçilerle sohbet etti.