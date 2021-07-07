Kocaeli ve Sakarya Çevrelerinde Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusunda hafta başından bu yana aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra tekrar etkisini artırarak Kocaeli'de yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kandıra ve Kartepe ilçeleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusunda hafta başından bu yana aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra tekrar etkisini artırarak Kocaeli'de yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kandıra ve Kartepe ilçeleri ile Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-85 kg/m2) olmasının beklendiği bildirilmiştir.

08. 07. 2021 günü ilk saatler itibariyle başlayarak akşam saat: 20. 00'a kadar devam edeceği bildirilen aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre