Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı Sakarya'da yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığına karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli, Sakarya'da gözaltına alındı.

Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığına karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli, Sakarya'da gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 28 Aralık'ta gerçekleştirilen otomobil hırsızlığının şüphelisi H.İ.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen polis ekipleri, H.İ.U'yu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

İstanbul'da 25 Eylül 2020'de yapılan otomobil hırsızlığını da gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelinin 9 suç kaydı olduğu belirlendi.

Çalınan araçların bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu