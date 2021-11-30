Mudurnu'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Bolu'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar gördü.

Bolu ve Kocaeli'de aralıklarla etkisini sürdüren fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kültür merkezinin çatısının bir bölümünde hasar oluştu.

Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde Sabancı Kültür Merkezi'nin çatı kaplamasının bir bölümü, fırtınanın etkisiyle yerinden koparak yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kültür merkezi çevresinde güvenlik önlemi alarak çatıda incelemelerde bulundu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ise etkili olan kuvvetli rüzgar, ev ve tavuk kümeslerinin çatılarını uçurdu.

Uzunçam köyünde yaşayan Hayrettin Kocaekşi'ye ait iki katlı evin çatısından rüzgarın etkisiyle kopan parçalar yola savruldu.

Kocaekşi'nin, evinin uçan çatısının yerine branda örterek, yağmurun içeri girmesini engellemeye çalıştığı görüldü.

Köy sakini Orhan İlkhan, bir anda etkisini arttıran rüzgarın korkuya neden olduğunu belirterek, "Fırtına sanki hortum gibi geldi. Çok korktuk. Elektrikler de kesilmişti. Bir anda gürültü koptu. Deprem oluyor sandık. Bir baktık ki evin çatısı komple yere inmiş." diye konuştu.