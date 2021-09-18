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Gönüllüler sahilleri temizledi

AA / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'da, belediye ve Lets Do It! iş birliğinde sahil temizliği yapıldı.

Bartın'da, belediye ve Lets Do It! iş birliğinde sahil temizliği yapıldı.

Kentin tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu'nda bir araya gelen Tema Vakfı ve Gençlik Merkezi gönüllüleri ile öğrenciler, 3 kilometrelik plajı temizledi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, 180 ülkede 20 milyon gönüllünün aynı saatte etkinliğe katıldığını söyledi.

Salgın sürecinde temizliğin çok daha önemli hale geldiğine işaret eden Akın, "İstiyoruz ki bu temizlik sadece bugüne has olmasın. Bu temizlik bütün Türkiye'de, bütün dünyada gerçekleşiyor. Her gün temiz olmamız, her gün çevremizi temiz tutmamız gerekiyor." dedi.

Yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışmasında, 20 çöp poşeti atık toplandı.

Gönüllüler sahilleri temizledi

Gönüllüler sahilleri temizledi

Gönüllüler sahilleri temizledi

Gönüllüler sahilleri temizledi

Gönüllüler sahilleri temizledi

Gönüllüler sahilleri temizledi

Gönüllüler sahilleri temizledi

Gönüllüler sahilleri temizledi

Gönüllüler sahilleri temizledi
AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri
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