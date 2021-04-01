Kocaeli Valisi Yavuz: Pandemiye rağmen kumar oynamak, aklın tatile çıkmasıdır
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Kocaeli Valisi Yavuz: Pandemiye rağmen kumar oynamak, aklın tatile çıkmasıdır

Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel
Kocaeli Valisi Yavuz: Pandemiye rağmen kumar oynamak, aklın tatile çıkmasıdır

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs kısıtlamalarını ihlal edip, kumar oynayanlara yönelik operasyonu sosyal medyadan paylaşarak, "Pandemiye rağmen kumar oynamak aklın tatile çıkması demektir" dedi.

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KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs kısıtlamalarını ihlal edip, kumar oynayanlara yönelik operasyonu sosyal medyadan paylaşarak, "Pandemiye rağmen kumar oynamak aklın tatile çıkması demektir" dedi.

Kocaeli Valisi Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü'nce koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ederek, kumar oynayan kişilere yönelik operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Yavuz, mesajında kumar hakkında uyarılarda da bulunup, "Kumar bir bağımlılıktır. Yuva yıkar, insanları uçuruma sürükler. Pandemiye rağmen kumar oynamak aklın tatile çıkması demektir. Darıca'da kumar oynayanlara ve yer temin edenlere yasal işlem başlatıldı" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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