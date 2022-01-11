Kocaeli Valisi Yavuz, öğrencilerle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Haberler
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Kocaeli Valisi Yavuz, öğrencilerle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Kocaeli Valisi Yavuz, öğrencilerle
AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, lise öğrencileriyle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

TRABZON (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, lise öğrencileriyle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu hain pusu sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam hikayesini konu alan filmi öğrencilerle seyretti.

Alışveriş merkezindeki sinema gösterimi öncesi öğrencilere açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, bu vatanın, şehadete adeta gül bahçesine girercesine koşan vatanseverlerin omuzunda yükseldiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti, ay yıldızlı al bayrak ve şehitlerin sevdaları olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz, her zaman minnet ve şükran duyduğumuz, yüce makamın sahipleridir. Ne mutlu ki aziz Türk milletinin her bir ferdi, bağımsızlığı, bayrağı ve kutsal değerleri için her defasında şehit olmayı, gazi olmayı, onurların en büyüğü olarak görmüştür. Bu yüzden de milli duygularımızın pekişmesi, yaşatılması fevkalade önemlidir. İnşallah bu yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve aziz Türk milletinin asrı olacaktır. Bundan şüphe duymuyoruz, biz bu kadar yapabildik, sizler daha iyisini yapacaksınız. Sizleri seviyoruz ve sizlere güveniyoruz."

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fazlı Zorlu ve 250 lise öğrencisi katıldı.

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AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri

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