Kocaeli Valisi Yavuz, Kovid-19 aşısı oldu
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Kocaeli Valisi Yavuz, Kovid-19 aşısı oldu

17.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:58
Kocaeli Valisi Yavuz, Kovid-19 aşısı oldu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı tarafından aşı sırasının geldiğinin bildirildiğini aktardı.

Kendisine de aşı olmak düştüğünü ifade eden Yavuz, "Sırası gelen herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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