Kocaeli Valisi Yavuz, Kovid-19 aşısı oldu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı tarafından aşı sırasının geldiğinin bildirildiğini aktardı.

Kendisine de aşı olmak düştüğünü ifade eden Yavuz, "Sırası gelen herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız