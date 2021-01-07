Kocaeli Valisi Yavuz, Kandıra'da muhtarlarla buluştu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kandıra ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Namazgah Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ilçedeki muhtarlarla buluşan Yavuz, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, muhtarların devletin gören gözü, işiten kolu ve vatandaşa uzanan şefkat eli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını vurgulayan Yavuz, özellikle sağlık sisteminde yapılan devrimle pandemi döneminde devletin tüm vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.

Yavuz, pandemiyle mücadele konusunda muhtarların büyük sorumluluklarının olduğuna dikkati çekerek, "Birlikte çalıştığımız bu süre içerisinde kapımız gönlümüz sizlere her zaman açıktır. Ancak pandemi vesilesiyle bir takım tedbirler de almak zorundayız." diye konuştu.

"Vaka sayısını kontrol altına aldık"

Kocaeli'de Kovid-19 salgınından ölümlerin yüzde 85'inin 60 yaş üstünde gerçekleştiğini aktaran Yavuz, "Kandıra bölgemizin nüfusunun biraz daha yaşça ilerlemiş olduğunu düşünürsek, özellikle yaşlılarımızla irtibat kurarken yakınlarının mutlaka maske kullanmasını tavsiye edelim." uyarısında bulundu.

Yavuz, Kocaeli genelinde 2018, 2019 ve 2020 yıllarında meydana gelen ölümler kıyaslandığında 2020'de meydana gelen ölümlerin Kovid-19 hastalığına rağmen 2019 yılına göre yüzde 40 azaldığını ifade etti.

Vaka sayısını Kocaeli'de kontrol altına aldıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti.

"Kasım ayında çok ciddi bir pik yaptı. Daha sonra yoğun tedbirlerimizle kamu kurum temsilcileri ve sizler sayesinde çok ciddi bir mücadele yürütüldü. Bu mücadele sonunda aralık ayının ortalarına doğru tam bir kontrol sağladık ve yatay seyir devam ediyor. Şu anda filyasyon çalışmalarında Ülke genelinde makul süre 12 saattir. Biz Kocaeli Valiliği olarak bunu 6 saate düşürmüş durumdayız. Kocaeli'de başarının en önemli sırlarından biri de budur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım