Kocaeli Valisi Yavuz'dan "zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısı - Haberler
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Kocaeli Valisi Yavuz'dan "zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısı

Kocaeli Valisi Yavuz'dan
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin sahada olduğunu vurgulayan Yavuz, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadesini kullandı.

Yavuz, yoğun kar yağışının saat 24.00'e kadar devam edeceğini bildirdi.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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