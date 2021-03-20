Kocaeli Valisi Yavuz'dan vatandaşlara "Kovid-19 ile mücadeleye destek" çağrısı Açıklaması
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Kocaeli Valisi Yavuz'dan vatandaşlara "Kovid-19 ile mücadeleye destek" çağrısı Açıklaması

20.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:48
Kocaeli Valisi Yavuz'dan vatandaşlara

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadele çalışmaları ve denetimlerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini anlatan Yavuz, toplantıda kentteki vaka sayılarını ve salgındaki son durumu değerlendirdiklerini kaydetti.

Kentte alınan tüm tedbirlere ve denetimlere rağmen vaka sayısının artığına işaret eden Yavuz, "Değerli Kocaelili kardeşlerim, vaka sayıları ve hızlı bulaşan mutant virüs artıyor. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Misafirlikleri iptal edelim. Sosyal hareketliliği azaltalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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