Kocaeli Valisi Yavuz'dan sel felaketinin yaşandığı bölgelere yardım çağrısı Açıklaması

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sel felaketinden etkilenen bölgelere destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyasına destek verilmesi çağrısında bulundu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sel felaketinden etkilenen bölgelere destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyasına destek verilmesi çağrısında bulundu.

Valilikte düzenlenen toplantıda, kentteki Organize Sanayi Bölgesi (OSB), esnaf, ticaret ve sanayi odaları başkanlarıyla bir araya gelen Yavuz, bu sene deprem, orman yangınları ve sel gibi birçok üzücü olayla karşılaştıklarını söyledi.

Doğal afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Yavuz, sel bölgesinde hala arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yavuz, depremin birçok izini sildiklerini ama yaşamını yitirenleri geri getiremediklerini vurgulayarak, "Hepimizin acısı hala dün gibi taze. Tabi böyle dönemlerde ne yapmamız gerektiği hususunda da bahsetmek gerekiyor. Yardımlaşma ve dayanışma, millet olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bu, aslında tüm dünyanın, hepimizin başvurduğu bir süreç." diye konuştu.

"Herkesin kampanyaya katkı sunmasını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanlığının kararıyla kentte yardım kampanyası başlattıklarına işaret eden Vali Yavuz, şöyle devam etti:

"Özellikle meydana gelen hasarın ortadan kaldırılması vesilesiyle herkesin o alanda gücü nispetinde yer almasını çok bekliyoruz, sizden bunu istirham ediyoruz. Bununla ilgili OSB'lerin bir çalışma yaptığını biliyorum. Sadece OSB'lerle sınırlı tutmak, doğru yaklaşım olmayabilir. Özellikle OSB'lerde veya OSB dışında bulunan herkesin gücü nispetinde kampanyaya katkı sunmasını özellikle bekliyoruz. Böyle dönemleri birlik ve beraberlik ruhu, yardımlaşma ve dayanışma duygusu içerisinde aşabileceğimize gönülden inanıyorum."

Yavuz, devletin bütün imkanlarını afetten etkilenenler için kullandığını belirterek, film sahnelerini aratmayacak kurtarma çalışmalarına şahit olduklarını vurguladı.

Karadeniz Bölgesi'nde çalışarak büyük sel afetiyle mücadele ettiğini anımsatan Yavuz, suyun önünde hiçbir şeyin duramayacağını gördüğünü, 10 dakikada 15 köprünün birden çöktüğüne şahit olduğunu belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sel bölgesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, belediye olarak kampanyaya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Sel bölgesine yapılacak yardımların ele alındığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay