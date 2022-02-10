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Kocaeli Valisi Yavuz'dan okul ziyareti

AA, İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli Valisi Yavuz'dan okul ziyareti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

İzmit ilçesindeki okulda incelemelerde bulunan Yavuz, okul yönetimi ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Yavuz, eğitimin önemine işaret ederek, "Aziz milletimizin aydınlık geleceği için yarınlarımızın teminatı gençlerimizi diniyle, medeniyetiyle, tarihiyle barışık nesiller olarak yetiştirmeye gayret ediyor ve bu noktada gerekli bütün tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Nuh Çimento, İmam Hatip, Kocaeli, Okul, Güncel, Haberler

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