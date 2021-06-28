Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kovid-19'a karşı aşı çağrısı
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Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kovid-19'a karşı aşı çağrısı

Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kovid-19'a karşı aşı çağrısı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Sağlık

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aşılama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aşılama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Namazgah Şehitliği'ndeki törene katılan Vali Yavuz, gazetecilerin aşı çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

"Pandemi vesilesiyle sıkıntılarımız devam ediyor." diyen Yavuz, Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında yapacağı konser başta olmak üzere pek çok konseri iptal etmek durumunda kaldıklarını, büyük kalabalık oluşturacak bir süreçten uzak kalmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Yavuz, 1 Temmuz'dan itibaren bir gevşeme meydana geleceğini, bununla ilgili genelgeleri yayınlayacaklarını dile getirerek, aşılama çalışmalarıyla ilgili çok büyük gayret gösterdiklerini aktardı.

Aşılamada istedikleri seviyeye halen ulaşamadıklarına işaret eden Yavuz, şunları söyledi:

"Günlük 60 bin aşı yapabilecek kapasiteye sahibiz. Maalesef aşı karşıtları gündemde ve ortada, toplumun zihnini karıştırmaya, bulandırmaya devam ediyor. Dünya aşı yapıyor, bilim insanları aşı yapılmasını söylüyor fakat hala karşı propaganda devam ediyor. Peki nasıl normalleşeceğiz? Eylül ayında çocuklarımız okula gidemez, esnafımız kepengini açamazsa sorumlusu kim olacak? Bana 'Sayın Valim, bir kişi aşıdan ölürse bunun vebali ne olacak?' diyorlar. Peki aşı olmadığı için ölen yüzlerce insanın vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Bireysel olarak aşı yaptırmayabilirsiniz, bunu anlarım ama topluma 'aşı olmayın' demenin ne ahlaki, ne vicdani, ne de bilimsel hiçbir temeli olmadığını düşünüyorum. Bir kez daha Kocaelili kardeşlerime çağrıda bulunuyorum. Aşınızı olmadıysanız lütfen en kısa zamanda aşı olun çünkü pandemi sadece bir sağlık sorunu değil, bir ulusal güvenlik sorunu haline gelir."

Vali Yavuz, "Randevusuz da aşı yapıyoruz, yeterli aşımız var. Bizi geçen illerimiz var. Tüm imkanları seferber etmemize rağmen bizi geçen iller var. Halen yüzde 60'a ulaşamadık. Dün 12 bin, önceki gün 24 bin aşı yapıldı, 45 bin aşıladığımız günler olmuştu. Beklentimiz, toplumumuzun bu konuda teşvik edilmesi ve kısa sürede toplumsal bağışıklığını sağlayacak orana çıkmamız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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