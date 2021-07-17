Kocaeli Valisi Yavuz'dan Gebze ilçesinde kediye işkence edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze ilçesinde kediye işkence edilmesi olayının failinin gözaltına alındığını, konunun hukuki gereğinin yapılacağını bildirdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze ilçesinde kediye işkence edilmesi olayının failinin gözaltına alındığını, konunun hukuki gereğinin yapılacağını bildirdi.

Vali Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze ilçemizde bir yıl önce meydana gelen ve yeni paylaşılan görüntüler hepimizi derinden üzdü." ifadesini kullandı.

Yavuz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gebze ilçesinde bir kediye yönelik şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine güvenlik birimlerimizle yapılan titiz inceleme ve araştırma neticesinde, olayın yeni olmayıp bir yıl önce gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olayın faili gözaltına alınmış olup engelli olduğu değerlendirilmektedir. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu soruşturmakta olup hukuki gereği yapılacaktır. Hayvanların haklarını koruma konusunda kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş