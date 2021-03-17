Kocaeli Valisi Yavuz, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli Valisi Yavuz, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutladı

17.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:34
Kocaeli Valisi Yavuz, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, aziz milletin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı Çanakkale Zaferi'nin, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanı olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un, "Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvam-ı beşer, Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, Mahşer mi, hakikat mahşer." ifadelerine yer veren Yavuz, şer odaklarının yıllardır bu kutlu topraklar üzerinde her oyunu oynadığını vurguladı.

Aziz milletin, bu oyunlar karşısında her seferinde bağımsızlığına, onuruna, haysiyetine, şerefine, namusuna sahip çıktığına işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"İşte farklı milletlere mensup insanların karşı karşıya geldiği Çanakkale, bugün tüm insanlığa barışın önemi konusunda güçlü mesajlar veren bir abide konumundadır. Çanakkale, milletimiz için de ayrıca bir onur, gurur ve şeref abidesidir. Çanakkale'de, kutsal değerleri uğrunda var gücüyle savaşan nesiller, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini dünyaya ilan ederken, milletimizin hürriyet, istiklal, vatan ve bayrağına sahip çıkma kararlılığını haykırmışlardır. Bizler millet olma bilinciyle, en güç koşullarda bile 'Çanakkale Geçilmez' dedirten sağlam bir bilinç ve ruhun mirasçılarıyız. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. Bu duygularla, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bize yurt olmasını, yurt olarak kalmasını sağlayan tüm Türk büyüklerini, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Onların destansı kahramanlıklarının, eşsiz fedakarlıklarının tüm gençlerimize örnek olmasını diliyoruz. Ruhları şad olsun. Milletimiz ebediyen var olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Türkan Şoray Aleyna Tilki Ezgi Eyüboğlu İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli Valisi Yavuz, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 10:35:39. #1.14#
title