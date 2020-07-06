Kocaeli Valisi Yavuz, AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'ı kabul etti
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Kocaeli Valisi Yavuz, AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'ı kabul etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ı kabul etti.

Kocaeli Valisi Yavuz, AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'ı kabul etti
06.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:51

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ı kabul etti.

Vali Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Yalçıntaş da Vali Yavuz'a, Anadolu Ajansı'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti ve albümle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

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