Kocaeli Valisi Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden birisinin hiç kuşkusuz sağlık hizmetlerinde ulaştığı nokta olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son dönemlerde sağlık alanında çok önemli reform ve dönüşümler gerçekleştirdiğini, gerçekleştirmeye devam ettiğini aktaran Yavuz, "Tüm dünyada ciddi sağlık problemine dönüşen koronavirüs vakasında bir kez daha insan sağlığının ne kadar önemli unsur olduğunu ve sağlık çalışanlarımızın da ne denli kutsal bir görev ifa ettiklerini açıkça görmüş bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Yavuz, yaratılmışların en şereflisi olan insanın sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesai mevhumu gözetmeksizin üstün görev anlayışı ve fedakarlıkla görevlerini yürüten hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın, bu hizmet kervanında özveri ve inançla dün olduğu gibi bugün de meslek onuruna yakışır şekilde hizmet üretmeye devam edeceklerine inancım sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık hizmetlerinin teknolojiye uyum sağlanarak en üst seviyeye ulaştırılmasında ve sağlıklı, huzurlu, mutlu toplumun yetişmesinde katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."???????