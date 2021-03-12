Kocaeli Valisi Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
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Kocaeli Valisi Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

12.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:33
Kocaeli Valisi Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden birisi olan hekimliğin, önemini hiçbir dönem kaybetmediğini belirtti.

Hekimliğin, özellikle Türk toplumunda kutsal bir meslek olarak kabul gördüğüne işaret eden Yavuz, "Müslüman dünyasının yetiştirdiği, İbn-i Sina ve El-Zehravi gibi ünlü hekimleri, tıp tarihine damgalarını vurmuş ve eserleri uzun süre Avrupa'da tıp fakültelerinde okutulmuş ve okutulmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, toplumda her bireyin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, kaliteli, etkin ve iyi işleyen bir sağlık sisteminin kurularak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması ve toplum sağlığının güvence altına alınmasının, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devletin en önemli görevleri arasında yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve seviyesi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli bir gösterge haline gelmiştir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunca tüm bireylerin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması, insan sağlığının korunması ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi insanlığın ve tüm toplumların en önemli hedefidir. Bunu da şu anda tüm dünyada ciddi sağlık problemine dönüşen koronavirüs vakasında görmekteyiz. Bu durum, bizlere bir kez daha insan sağlığının ne kadar önemli bir unsur olduğunu, sağlık çalışanlarımızın da ne denli kutsal bir görev ifa ettiklerini açıkça göstermiştir. Tıp Bayramını kutladığımız bu günde, görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden sağlık çalışanlarını rahmetle anar, milletimize hizmet vermeye devam eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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