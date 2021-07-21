Vali Yavuz, vatandaşlara Kovid-19 aşısı olma çağrısında bulundu
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Vali Yavuz, vatandaşlara Kovid-19 aşısı olma çağrısında bulundu

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte birinci dozda aşılanması gereken 500 bin kişi olduğunu belirterek, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bu kişilerin süratli şekilde aşılanmasını istediklerini bildirdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte birinci dozda aşılanması gereken 500 bin kişi olduğunu belirterek, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bu kişilerin süratli şekilde aşılanmasını istediklerini bildirdi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği 33. Geleneksel Kent Bayramlaşması, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Programda herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin devam ettiğini söyledi.

Aşılamada birinci dozda 1 milyona yaklaştıklarını ifade eden Yavuz, "Birinci dozda aşılamamız gereken 500 bin daha kardeşimiz var. Bu anlamda tokalaşmamanızı, kucaklaşmamanızı, henüz buna hazır olmadığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen bu 500 bin kişinin süratli şekilde aşılanmasını istirham ediyoruz çünkü vaka sayılarında artışlar başladı. Yeni sıkıntıyla karşılaşmamak adına daha dikkatli olmamızı sizlerden istirham ediyorum." diye konuştu.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Kovid-19 tedbirlerine uyulmaya devam edilmesi gerektiğini, sonbaharın bu sayede daha iyi şekilde atlatılabileceğini kaydetti.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ise bayramların kardeşliğin, birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu belirterek, herkesin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından kent protokolü, Kovid-19 tedbirlerine uyarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Cemil Yaman, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, gaziler, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Yavuz, vatandaşlara Kovid-19 aşısı olma çağrısında bulundu
Vali Yavuz, vatandaşlara Kovid-19 aşısı olma çağrısında bulundu
Vali Yavuz, vatandaşlara Kovid-19 aşısı olma çağrısında bulundu
Vali Yavuz, vatandaşlara Kovid-19 aşısı olma çağrısında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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